Происшествия 22.09.2023 в 17:35

В Бурятии снова сгорел автомобиль

Это уже второе подобное происшествие за два дня
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии снова сгорел автомобиль
Сегодня днем в экстренные службы поступило сообщение о возгорании автомобиля в 12-м микрорайоне Северобайкальска. Как сообщили в МЧС Бурятии, хозяин машины пытался самостоятельно потушить огонь подручными средствами, однако безрезультатно.

«Прибывшие на место пожарные ликвидировали возгорание на площади 4 квадратных метра. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается дознавателем. На тушение привлекались 4 человека личного состава и 1 единица техники», - рассказали в МЧС.

Напомним, вчера возгорание автомобиля произошло на улице Терешковой в Улан-Удэ. В результате передняя часть машины полностью выгорела. По данным МЧС, причиной пожара стала неисправность авто.


Фото: МЧС Бурятии
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