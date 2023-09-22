В Бурятии снова сгорел автомобиль

Напомним, вчера возгорание автомобиля произошло на улице Терешковой в Улан-Удэ. В результате передняя часть машины полностью выгорела. По данным МЧС, причиной пожара стала неисправность авто.





Сегодня днем в экстренные службы поступило сообщение о возгорании автомобиля в 12-м микрорайоне Северобайкальска. Как сообщили в МЧС Бурятии, хозяин машины пытался самостоятельно потушить огонь подручными средствами, однако безрезультатно.«Прибывшие на место пожарные ликвидировали возгорание на площади 4 квадратных метра. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается дознавателем. На тушение привлекались 4 человека личного состава и 1 единица техники», - рассказали в МЧС.Фото: МЧС Бурятии