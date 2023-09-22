В Иркутске грузовик попал в ДТП и рассыпал по трассе кучу слепков вагин

В соседнем Иркутске случилось весьма нетипичное ДТП. На оживленной дороге грузовик попал в аварию, а из его багажника посыпалось множество слепков гениталий. Про необычный случай рассказали в локальной группе «Инцидент Иркутск».

Судя по комментариям автора видео, авария случилась еще летом, 3 июля в машину врезались. Мужчина со смехом спрашивает у водителя: «А что вы возите?» Водитель улыбается в ответ.







Как сообщают в иркутских телеграм-каналах, это была чья-то частная коллекция. ДТП не было официально зарегистрировано. Для чего автору понадобилось столько слепков вагин – остается загадкой.





Фото: pixabay.com; скриншот из видео "Инцидент Иркутск"