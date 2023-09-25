Происшествия 25.09.2023 в 15:49

В Бурятии задержали серийного вора

Судимый парень не смог трудоустроится и снова пошел на преступления
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии задержали серийного вора
В Бурятии оперативники уголовного розыска установили подозреваемого в краже имущества из строящегося дома в селе Нижний Саянтуй. Им оказался 22-летний уроженец Закаменского района.

«Весной злоумышленник приехал в Улан-Удэ на заработки но, по его словам, из-за непогашенной судимости за мошенничество не смог трудоустроиться. Парень перебивался случайными заработками, ночевал у друзей и знакомых, после чего решил заняться кражами», - рассказали в МВД Бурятии.

Вечером 29 июня найденным в ограде кирпичом молодой человек разбил стеклопакет строящегося дома в селе Нижний Саянтуй и похитил оттуда инструменты: бензопилу, шуруповерт, электродрель и болгарку. Ущерб составил 30 тысяч рублей. Похищенное он спрятал в заброшенном доме неподалеку, намереваясь в последующем продать.

«Имущество изъято полицейскими, как и некоторые другие вещи, собственники которых в настоящий момент устанавливаются. По предварительным данным, аналогичным образом злоумышленник совершил еще пять краж», - сообщили в МВД.

Как отметили в полиции, поскольку молодой человек уклонился от обязательных работ, к которым его приговорили за мошенничество, ранее назначенное наказание ему заменили на реальное лишение свободы. Теперь парню добавят срок и за совершенные кражи.

Фото: «Номер один»
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кража

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