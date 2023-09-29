Житель Бурятии исчез после возвращения из командировки

Полиция Бурятии разыскивает 36-летнего жителя поселка Танхой Кабанского района Андрея Галкина. 24 сентября мужчина прибыл в Улан-Удэ из командировки. В ночь с 26 на 27 сентября он покинул снятую в доме по улице Пионерской квартиру, где находился вместе с друзьями. До настоящего времени его местонахождение не известно.Приметы: европейской внешности, на вид 34-37 лет, рост 175 см, среднего телосложения, волосы темно-русые короткие, глаза карие.Был одет: камуфлированный костюм «горка».При наличии какой-либо информации о пропавшем гражданине или его местонахождении МВД Бурятии просит сообщить в полицию по телефонам:8 (9021) 600-258, 8 (924) 390-60-60 или 102.