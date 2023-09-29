Происшествия 29.09.2023 в 17:20
В Улан-Удэ пьяному водителю не удалось скрыться от сотрудников ДПС
Нарушитель пытался сначала уехать, а потом убежать от инспекторов (видео)
Текст: Андрей Константинов
В четверг ночью в ходе патрулирования пригорода Улан-Удэ сотрудники ГИБДД обратили внимание на автомобиль «Хонда Одиссей», водитель которого при виде полицейских прибавил скорость. Требование автоинспекторов об остановке он проигнорировал и попытался скрыться.
«Через некоторое время на одной из улиц в ДНТ «Харгана» автомобилист остановил иномарку и попытался скрыться бегством, однако был задержан инспектором ДПС. Нарушителем оказался 39-летний мужчина, он был пьян. Результат его освидетельствования показал 1,19 мг/л алкоголя в выдыхаемом им воздухе», - рассказали в МВД Бурятии.
Фото и видео: МВД Бурятии
«Через некоторое время на одной из улиц в ДНТ «Харгана» автомобилист остановил иномарку и попытался скрыться бегством, однако был задержан инспектором ДПС. Нарушителем оказался 39-летний мужчина, он был пьян. Результат его освидетельствования показал 1,19 мг/л алкоголя в выдыхаемом им воздухе», - рассказали в МВД Бурятии.
В отношении водителя составили административный протокол. Его ждет штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет.
Фото и видео: МВД Бурятии
Тегипьяные водители