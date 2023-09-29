В Улан-Удэ пьяному водителю не удалось скрыться от сотрудников ДПС

В отношении водителя составили административный протокол. Его ждет штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет.









В четверг ночью в ходе патрулирования пригорода Улан-Удэ сотрудники ГИБДД обратили внимание на автомобиль «Хонда Одиссей», водитель которого при виде полицейских прибавил скорость. Требование автоинспекторов об остановке он проигнорировал и попытался скрыться.«Через некоторое время на одной из улиц в ДНТ «Харгана» автомобилист остановил иномарку и попытался скрыться бегством, однако был задержан инспектором ДПС. Нарушителем оказался 39-летний мужчина, он был пьян. Результат его освидетельствования показал 1,19 мг/л алкоголя в выдыхаемом им воздухе», - рассказали в МВД Бурятии.Фото и видео: МВД Бурятии