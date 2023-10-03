Происшествия 03.10.2023 в 16:06

В Улан-Удэ массовые сообщения о минировании оказались ложными

Взрывотехники обследовали все объекты, но ничего подозрительного не нашли
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ массовые сообщения о минировании оказались ложными
Сегодня Улан-Удэ накрыла волна сообщений о минировании торгово-развлекательных центров, общеобразовательных и медицинских учреждений. В частности, лже-террористы «заминировали» школы № 49, 20, 25 и 17, детские сады «Калинка» и «Белочка», торговые центры People’s Park, Galaxy, Forum, Capital Mall, а также ДРКБ и городскую поликлинику №4.

Правоохранители были вынуждены реагировать на каждое сообщение.

«Сотрудники экстренных служб организовывали оцепление территорий, а также эвакуацию граждан. Взрывотехники ОМОНа в ходе осмотров помещений подозрительных устройств и предметов, представляющих опасность, не обнаружили. Все сообщения оказались ложными», - сообщили в Росгвардии Бурятии.

Фото: Росгвардия Бурятии
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