В Улан-Удэ массовые сообщения о минировании оказались ложными

Сегодня Улан-Удэ накрыла волна сообщений о минировании торгово-развлекательных центров, общеобразовательных и медицинских учреждений. В частности, лже-террористы «заминировали» школы № 49, 20, 25 и 17, детские сады «Калинка» и «Белочка», торговые центры People’s Park, Galaxy, Forum, Capital Mall, а также ДРКБ и городскую поликлинику №4.





Правоохранители были вынуждены реагировать на каждое сообщение.

«Сотрудники экстренных служб организовывали оцепление территорий, а также эвакуацию граждан. Взрывотехники ОМОНа в ходе осмотров помещений подозрительных устройств и предметов, представляющих опасность, не обнаружили. Все сообщения оказались ложными», - сообщили в Росгвардии Бурятии.Фото: Росгвардия Бурятии