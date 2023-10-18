В Улан-Удэ внучка оставила бабушку без жилья

В Улан-Удэ прокуратура Октябрьского района провела проверку по обращению пенсионерки о нарушении ее жилищных прав. Пожилая женщина являлась собственником квартиры, которую подарила своей внучке. По условиям договора дарения за женщиной сохранено право пожизненного проживания в квартире.Однако, в 2022 году внучка продала квартиру третьему лицу и не включила в договор купли-продажи это условие, лишив бабушку права на жилое помещение.Решением Октябрьского районного суда Улан-Удэ иск прокурора района в защиту прав заявителя был оставлен без удовлетворения. Не согласившись с решением суда, прокурор, участвовавший в рассмотрении дела, обжаловал его, сообщили в прокуратуре Бурятии.Верховный суд республики, рассмотрев апелляционное представление прокурора, отменил решение суда первой инстанции, признал договор купли-продажи недействительным и прекратил право собственности покупателя квартиры.Фото: pixabay.com