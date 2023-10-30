В Бурятии задержали «черного лесоруба»

В Бурятии сотрудники уголовного розыска установили и задержали 34-летнего жителя одного из сел Хоринского района, подозреваемого в незаконной рубке леса. Рубку обнаружил лесничий, он сообщил о происшествии в правоохранительные органы.«Следователем установлено, что злоумышленник незаконно срубил 75 сосен объемом более 22 кубометров. Ущерб лесному фонду составил более 252 тысяч рублей. Спиленная древесина изъята по месту жительства злоумышленника. Кроме того, изъят трактор с прицепом», - сообщили в МВД Бурятии.Мужчина рассказал, что спилил лес для личных нужд. Известно, что он не судим, нигде не работает.По факту незаконной рубки возбуждено уголовное дело.Фото: МВД Бурятии