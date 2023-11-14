Происшествия 14.11.2023 в 16:09
Бизнесмен из Бурятии получил 5 лет «строгача» и огромный штраф
Суд в Чите вынес Владимиру Батуеву суровый приговор за взятки
Текст: Андрей Константинов
Сегодня Центральный районный суд города Читы вынес приговор бизнесмену из Бурятии Владимиру Батуеву. Он обвинялся в даче взяток чиновникам Службы единого заказчика Забайкальского края.
«Батуеву назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы со штрафом в размере 55 миллионов рублей. Наказание он будет отбывать в исправительной колонии строгого режима», - сообщает корреспондент ZAB.RU с заседания суда.
Напомним, ранее суд в Чите вынес приговор в отношении бывшего замдиректора ГКУ «Служба единого заказчика» Забайкальского края Виктора Гуслякова, отметившегося также чередой скандалов и уголовных дел в Бурятии, где он возглавлял Управление капитального строительства (УКС). Именно ему, по версии следствия, передавал взятки Владимир Батуев взамен за содействие в получении крупных контрактов для фирмы «Бурятпроектреставрация». Экс-чиновник, как уже сообщалось, получил 8 лет колонии строгого режима и штраф в размере 60 млн рублей.
Самого Владимира Батуева источники в строительной отрасли называют «серым кардиналом» «Бурятпроектреставрации», хотя юридически он никогда не входил в состав её руководителей или учредителей. Эта фирма возводила целый ряд крупных объектов в Бурятии и Забайкальском крае. В Улан-Удэ, в частности, она занималась строительством онкодиспансера, которое сопровождалось рядом громких скандалов, реконструкцией Национальной библиотеки, а сейчас возводит здание театра кукол «Ульгэр». Примечательно, что подряд на онкодиспансер фирма получила именно в тот период, когда Управление капитального строительства возглавлял тот самый Виктор Гусляков.
«Батуеву назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы со штрафом в размере 55 миллионов рублей. Наказание он будет отбывать в исправительной колонии строгого режима», - сообщает корреспондент ZAB.RU с заседания суда.
Напомним, ранее суд в Чите вынес приговор в отношении бывшего замдиректора ГКУ «Служба единого заказчика» Забайкальского края Виктора Гуслякова, отметившегося также чередой скандалов и уголовных дел в Бурятии, где он возглавлял Управление капитального строительства (УКС). Именно ему, по версии следствия, передавал взятки Владимир Батуев взамен за содействие в получении крупных контрактов для фирмы «Бурятпроектреставрация». Экс-чиновник, как уже сообщалось, получил 8 лет колонии строгого режима и штраф в размере 60 млн рублей.
Самого Владимира Батуева источники в строительной отрасли называют «серым кардиналом» «Бурятпроектреставрации», хотя юридически он никогда не входил в состав её руководителей или учредителей. Эта фирма возводила целый ряд крупных объектов в Бурятии и Забайкальском крае. В Улан-Удэ, в частности, она занималась строительством онкодиспансера, которое сопровождалось рядом громких скандалов, реконструкцией Национальной библиотеки, а сейчас возводит здание театра кукол «Ульгэр». Примечательно, что подряд на онкодиспансер фирма получила именно в тот период, когда Управление капитального строительства возглавлял тот самый Виктор Гусляков.
Совпадение или нет, но когда господин Гусляков после очередного уголовного дела уволился из УКСа и перебрался в Забайкальский край на должность замдиректора ГКУ «Служба единого заказчика», «Бурятпроектреставрация» активно взялась и за освоение бюджета соседнего региона. Так, она получила контракт на строительство многоквартирного жилого дома в Чите для переселенцев из аварийного жилья за 631 млн рублей, а также подряд реконструкцию здания театра кукол «Тридевятое царство» стоимостью 673 млн рублей. Впрочем, завершить последнюю стройку фирме не удалось – по данным читинских СМИ, контракт с «Бурятпроектреставрацией» недавно расторгли из-за срыва сроков выполнения работ.
Фото: "Номер один"
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