Происшествия 17.11.2023 в 11:27
В Улан-Удэ собака покусала двух женщин
Хозяин животного уже установлен, его ждет штраф
Текст: Андрей Константинов
16 ноября в службу «112» поступило сообщение о том, что в поселке Исток большая собака напала на женщину и искусала ей руку. Затем эта же собака напала еще на одну горожанку, сообщили в Комитете городского хозяйства.
На место происшествия выехали сотрудники Управления административного контроля КГХ и установили адрес дома, откуда выбежала собака.
– Получены объяснения от потерпевшей и свидетеля. Установлен собственник дома. Сейчас в отношении хозяина собаки ведется сбор материалов для привлечения его к административной ответственности за самовыгул животного и допущение нападения на людей. Уважаемые горожане! Просим вас соблюдать правила содержания домашних животных, – призвала жителей начальник Управления административного контроля КГХ Светлана Григорьева.
Напомним, сейчас штрафы для владельцев собак за самовыгул животных, отсутствие регистрации и допущение нападения на людей составляют от 3 до 5 тысяч рублей. В ближайшее время их размер повысится в несколько раз.
Фото: pixabay.com
На место происшествия выехали сотрудники Управления административного контроля КГХ и установили адрес дома, откуда выбежала собака.
– Получены объяснения от потерпевшей и свидетеля. Установлен собственник дома. Сейчас в отношении хозяина собаки ведется сбор материалов для привлечения его к административной ответственности за самовыгул животного и допущение нападения на людей. Уважаемые горожане! Просим вас соблюдать правила содержания домашних животных, – призвала жителей начальник Управления административного контроля КГХ Светлана Григорьева.
Напомним, сейчас штрафы для владельцев собак за самовыгул животных, отсутствие регистрации и допущение нападения на людей составляют от 3 до 5 тысяч рублей. В ближайшее время их размер повысится в несколько раз.
Фото: pixabay.com