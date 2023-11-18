Происшествия 18.11.2023 в 12:01

В Улан-Удэ ликвидировали коммунальную аварию на ул. Шаляпина

Движение по улице восстановлено
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ ликвидировали коммунальную аварию на ул. Шаляпина
В Улан-Удэ МУП «Водоканал» завершило ремонтные работы на ул. Шаляпина.

«Был заменен участок трубы протяжённостью 50 метров. В настоящее время проводятся мероприятия по планировке грунта. Дорожное движение восстановлено», - сообщили на предприятии.

Напомним, вторая по счету авария на этой улице случилась ночью 17 ноября, в результате чего вода вышла на проезжую часть. Еще недавно там был заменен аварийный участок трубопровода протяженностью больше 70 метров. Вторая авария произошла на участке коллектора, который не был заменен. Разрушение свода коллектора, выполненного из железобетона, продолжилось, что и стало причиной выхода воды на поверхность.

Ремонтные работы на трубопроводе проводились без отключения холодного водоснабжения. Из-за аварии транспорт пустили в объезд между зданиями.

Фото: МУП «Водоканал»
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