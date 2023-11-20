Происшествия 20.11.2023 в 10:34

В Бурятии перевернулись грузовик и две легковушки

В авариях один человек погиб, двое получили травмы
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии перевернулись грузовик и две легковушки
Несколько ДТП, связанных с опрокидыванием транспортных средств, произошли за минувшие сутки в Бурятии. Как рассказали в ГИБДД, в воскресенье днем на федеральной трассе «Байкал» в километре от Таловки 44-летний водитель грузовика «Шахман» не справился с управлением, слетел с дороги и перевернулся. В результате аварии мужчина от полученных травм скончался на месте. Он не был пристегнут ремнем безопасности.

В Кабанском районе вылетел с дороги и перевернулся 25-летний водитель автомобиля «Мерседес», не имеющий прав. Он ехал со стороны Кабанска в направлении с. Посольское. В результате аварии  водитель получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.


Около 5 часов вчера в Заиграевском районе неподалеку от Новоильинска перевернулся «Приус» под управлением 45-летней женщины, ехавшей со стороны Кижинга в направлении Улан-Удэ. В результате аварии 51-летний пассажир – супруг женщины – получил травмы различной степени тяжести. Мужчину госпитализировали в больницу.


Фото: ГИБДД Бурятии, Кабанск-инфо.24/7
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