Происшествия 20.11.2023 в 15:51

Житель Бурятии после семейной ссоры ушел в лес и стал жить в землянке

Однако жизнь отшельника у мужчины не задалась – к нему нагрянула полиция
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Текст: Андрей Константинов
Житель Бурятии после семейной ссоры ушел в лес и стал жить в землянке
В Бурятии сотрудники отдела наркоконтроля задержали в лесу 63-летнего жителя Кяхнтинского района. В землянке, где жил мужчина, оперативники обнаружили и изъяли пакет с марихуаной массой около 1,5 килограммов и металлическую миску со следами наркотика.

Задержанный пояснил, что собрал наркотики для собственного употребления. Гражданин ранее привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление. Известно, что мужчина не работает, а жить в землянке он стал после ухода от родственников из-за семейного конфликта.

«По результатам медицинского освидетельствования у гражданина установлен факт употребления наркотика. Он будет привлечен к административной ответственности. По факту незаконного оборота наркотиков возбуждено уголовное дело», - сообщили в МВД Бурятии.

Фото: МВД Бурятии
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