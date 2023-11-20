Житель Бурятии после семейной ссоры ушел в лес и стал жить в землянке

В Бурятии сотрудники отдела наркоконтроля задержали в лесу 63-летнего жителя Кяхнтинского района. В землянке, где жил мужчина, оперативники обнаружили и изъяли пакет с марихуаной массой около 1,5 килограммов и металлическую миску со следами наркотика.Задержанный пояснил, что собрал наркотики для собственного употребления. Гражданин ранее привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление. Известно, что мужчина не работает, а жить в землянке он стал после ухода от родственников из-за семейного конфликта.«По результатам медицинского освидетельствования у гражданина установлен факт употребления наркотика. Он будет привлечен к административной ответственности. По факту незаконного оборота наркотиков возбуждено уголовное дело», - сообщили в МВД Бурятии.Фото: МВД Бурятии