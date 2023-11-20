Происшествия 20.11.2023 в 18:11

В Улан-Удэ появились "черные арендаторы"

Они снимают квартиру якобы для себя, а потом пересдают третьим лицам
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Текст: Номер один
В Улан-Удэ появились "черные арендаторы"
В паблике в ВК «Черный список Улан-Удэ аренда квартир» появилось предостережение: 

«Будьте осторожны, мошенница! Пересдает квартиры нелегально. Столкнулась с тем, что она поселила в моей квартире 6 мужчин, наварилась на них выставив цену выше и сама сказала, что съехала», - пишет автор поста. 

По словам собственника квартиры, девушка сняла квартиру, а затем стала задерживать оплату как за аренду, так и за коммуналку. А потом и вовсе сообщила, что съехала. Владельцы жилья приехали в квартиру и увидели там матрасы и вещи шестерых мужчин. 

«Моя мать пошла проверять квартиру. В квартире обнаружила кучу мужских вещей, матрасы на полу. После ее прихода зашли 6 мужчин. Я не знаю они нелегалы или нет, иностранцы. Кристина пересдала эту квартиру, они заплатили ей деньги. Как оказалось, что живут они там уже 2 недели».

Фото: "Номер один"

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В Улан-Удэ появились "черные арендаторы"
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