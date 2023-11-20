В Улан-Удэ появились "черные арендаторы"

В паблике в ВК «Черный список Улан-Удэ аренда квартир» появилось предостережение:«Будьте осторожны, мошенница! Пересдает квартиры нелегально. Столкнулась с тем, что она поселила в моей квартире 6 мужчин, наварилась на них выставив цену выше и сама сказала, что съехала», - пишет автор поста.По словам собственника квартиры, девушка сняла квартиру, а затем стала задерживать оплату как за аренду, так и за коммуналку. А потом и вовсе сообщила, что съехала. Владельцы жилья приехали в квартиру и увидели там матрасы и вещи шестерых мужчин.«Моя мать пошла проверять квартиру. В квартире обнаружила кучу мужских вещей, матрасы на полу. После ее прихода зашли 6 мужчин. Я не знаю они нелегалы или нет, иностранцы. Кристина пересдала эту квартиру, они заплатили ей деньги. Как оказалось, что живут они там уже 2 недели».Фото: "Номер один"