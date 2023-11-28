В Бурятии до попавших в беду рыбаков попробуют добраться на аэролодке

На акватории озера Байкал продолжается шторм с сильными порывами ветра и волнами высотой 2,5 метра. Из-за этого вылет вертолета Ми-8 МЧС из поселка Никола к терпящим бедствие рыбакам вновь перенесен. Теперь он запланирован на 9 утра 29 ноября, сообщает вайбер-чат «Баргузин-инфо.24/7».«Планировали использовать дрон для разведки местности, но из-за погодных условий это не представляется возможным. Из Улан-Удэ в район направлен отряд из четырех спасателей с аэролодкой. Они на месте примут решение о возможности выхода на Байкал. Делается всё возможное для спасения», - сообщают в чате.Напомним, днем 26 ноября четыре жителя поселка Усть-Баргузин вышли на катере в направлении Ушканьих островов, предположительно для ловли рыбы. В это время на озере наблюдалась штормовая погода: шквалистый ветер до 15 м/с, заряды снега, большая волна.В районе мыса Орлиный у рыбаков отказал мотор, началось обледенение корпуса, катер стал неуправляем. Около 16 часов рыбаки вышли на связь с родственниками и сообщили о случившемся. К ним на помощь выдвинулись спасатели и жители поселка Усть-Баргузин, но выйти из Баргузинского залива они не смогли из-за ветра и опасной волны.Вечером 26 ноября в район бедствия из поселка Николово в направлении Святого Носа выдвинулся спасательный катер МЧС России. Он дошел до «Ольхонских ворот», однако из-за погодных условий дальше пойти не смог. Также из-за непогоды постоянно откладывается вылет вертолета МЧС.Фото: russianstock.ru