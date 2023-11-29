В Бурятии чиновница ответит за туалет

В Бурятии на рассмотрение Тункинского райсуда поступило уголовное дело в отношении заместителя руководителя районной администрации по экономике и финансам Суржаны Самбаровой. Как следует из судебной картотеки, чиновницу обвиняют в превышении должностных полномочий.Уголовное преследование Суржаны Самбаровой в правоохранительных органах никак не комментировали. Но, как удалось выяснить «Номер один», оно связано со скандальным строительством общественного туалета в поселке Кырен.Напомним, туалет у автокасс в центре села Кырен стоимостью 4,3 млн рублей возвели к январю 2022 года. Деньги на него выделили из бюджета Бурятии в рамках соглашения между Минтуризма РБ и администрацией Тункинского района. Однако почти сразу местные жители сообщили, что он не работает. В райадминистрации пояснили, что это связано с отсутствием подрядчика - частного предпринимателя, кто бы согласился платить налоги, обслуживать туалет и платить зарплату сотрудникам. Вскоре местных жителей обрадовали – вроде бы бизнесмен, который готов эксплуатировать туалет, нашелся.Летом 2022 года вокруг туалета разгорелся новый скандал. УФАС Бурятии выяснило, что после проведения аукциона на его строительство вместо подписания контракта с победителем торгов заказчик, в обход конкурентных процедур, заключил договоры с другими лицами. Для этого закупка была искусственно раздроблена: поставка, сборка и монтаж туалета были оформлены несколькими договорами, каждый на сумму до 600 тысяч рублей.«В результате сговора с муниципальным учреждением три поставщика получили доступ к поставке товара и выполнению работ по максимально возможной цене, без участия в конкурентной борьбе», - констатировали в антимонопольном ведомстве. В итоге МКУ Управление «Казна муниципального имущества Тункинского района» и три поставщика были признаны нарушителями антимонопольного законодательства.Позже в ходе проверки Счетная палата Бурятии пришла к выводу, что выделенные на туалет 4,3 млн рублей использованы неэффективно по причине долгого не функционирования построенного объекта.Фото: Доры Хамагановой