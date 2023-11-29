Происшествия 29.11.2023 в 14:49
В Бурятии к терпящему бедствие катеру вылетел вертолет
Ориентировочно, он достигнет места происшествия через три часа
Текст: Андрей Константинов
Вертолет Ми-8 МЧС с тремя спасателями на борту вылетел из поселка Никола на поиски катера с четырьмя рыбаками, которые дрейфуют на Байкале уже почти трое суток. Его ориентировочное время в пути составит 3 часа, сообщает вайбер-чат «Баргузин-инфо.24/7».
Напомним, ранее на поиски рыбаков из Монахово вышла аэролодка со спасателями. Однако из-за непогоды и обледенения она развернулись в районе села Курбулик и вернулась обратно.
Сейчас путь к северу острова Ольхон по Малому морю продолжает спасательный катер «Виталий Тихонов». Но у него появилась проблема с обледенением корпуса. Также к предполагаемому району бедствия продолжают движение две лодки жителей поселка Усть-Баргузин.
Как сообщалось ранее, сегодня утром удалось запеленговать сигнал мобильного телефона с северной стороны острова Ольхон, где, предположительно, находится катер с рыбаками.
Напомним, днем 26 ноября четыре жителя поселка Усть-Баргузин вышли на катере в направлении Ушканьих островов, предположительно для ловли рыбы. В это время на озере наблюдалась штормовая погода: шквалистый ветер до 15 м/с, заряды снега, большая волна.
В районе мыса Орловый у рыбаков отказал мотор, началось обледенение корпуса, катер стал неуправляем. Около 16 часов рыбаки вышли на связь с родственниками и сообщили о случившемся. К ним на помощь выдвинулись спасатели и жители поселка Усть-Баргузин, но выйти из Баргузинского залива они не смогли из-за ветра и опасной волны.
Вечером 26 ноября в район бедствия из поселка Никола в направлении Святого Носа выдвинулся спасательный катер МЧС России. Он дошел до «Ольхонских ворот», однако из-за погодных условий дальше пойти не смог. Катер продолжил движение только сегодня с утра. Также из-за непогоды неоднократно откладывался вылет вертолета МЧС.
Фото: МЧС
Напомним, ранее на поиски рыбаков из Монахово вышла аэролодка со спасателями. Однако из-за непогоды и обледенения она развернулись в районе села Курбулик и вернулась обратно.
Сейчас путь к северу острова Ольхон по Малому морю продолжает спасательный катер «Виталий Тихонов». Но у него появилась проблема с обледенением корпуса. Также к предполагаемому району бедствия продолжают движение две лодки жителей поселка Усть-Баргузин.
Как сообщалось ранее, сегодня утром удалось запеленговать сигнал мобильного телефона с северной стороны острова Ольхон, где, предположительно, находится катер с рыбаками.
Напомним, днем 26 ноября четыре жителя поселка Усть-Баргузин вышли на катере в направлении Ушканьих островов, предположительно для ловли рыбы. В это время на озере наблюдалась штормовая погода: шквалистый ветер до 15 м/с, заряды снега, большая волна.
В районе мыса Орловый у рыбаков отказал мотор, началось обледенение корпуса, катер стал неуправляем. Около 16 часов рыбаки вышли на связь с родственниками и сообщили о случившемся. К ним на помощь выдвинулись спасатели и жители поселка Усть-Баргузин, но выйти из Баргузинского залива они не смогли из-за ветра и опасной волны.
Вечером 26 ноября в район бедствия из поселка Никола в направлении Святого Носа выдвинулся спасательный катер МЧС России. Он дошел до «Ольхонских ворот», однако из-за погодных условий дальше пойти не смог. Катер продолжил движение только сегодня с утра. Также из-за непогоды неоднократно откладывался вылет вертолета МЧС.
Фото: МЧС
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