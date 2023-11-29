Происшествия 29.11.2023 в 13:55
В Бурятии аэролодка со спасателями не смогла дойти до терпящего бедствие катера
Шансы на спасение рыбаков вновь начали таять
Текст: Андрей Константинов
Оптимистичные сообщения о движении спасателей к месту бедствия катера с четырьмя рыбаками начали разбиваться о суровую действительность. Как сообщает вайбер-чат «Баргузин-инфо.24/7», аэролодка со спасателями, вышедшая из Монахово, развернулись в районе села Курбулик и вернулась обратно. Причиной этого стали сильный ветер, высокая волна и обледенение лодки.
Сейчас путь к северу острова Ольхон по Малому морю продолжает спасательный катер «Виталий Тихонов». Однако у него появилась проблема с обледенением корпуса.
Вылет вертолета МИ-8 МЧС в очередной раз перенесен.
Также к предполагаемому району бедствия продолжают движение две лодки жителей поселка Усть-Баргузин. По состоянию на 11 часов, они прошли нижнее изголовье полуострова Святой Нос.
Тем временем в вайбер-чате предупреждают, что во второй половине дня ожидается ухудшение погоды.
Напомним, днем 26 ноября четыре жителя поселка Усть-Баргузин вышли на катере в направлении Ушканьих островов, предположительно для ловли рыбы. В это время на озере наблюдалась штормовая погода: шквалистый ветер до 15 м/с, заряды снега, большая волна.
В районе мыса Орловый у рыбаков отказал мотор, началось обледенение корпуса, катер стал неуправляем. Около 16 часов рыбаки вышли на связь с родственниками и сообщили о случившемся. К ним на помощь выдвинулись спасатели и жители поселка Усть-Баргузин, но выйти из Баргузинского залива они не смогли из-за ветра и опасной волны.
Вечером 26 ноября в район бедствия из поселка Никола в направлении Святого Носа выдвинулся спасательный катер МЧС России. Он дошел до «Ольхонских ворот», однако из-за погодных условий дальше пойти не смог. Катер продолжил движение только сегодня с утра. Также из-за непогоды постоянно откладывается вылет вертолета МЧС.
Фото: скриншот видео ГТРК «Бурятия»
Сейчас путь к северу острова Ольхон по Малому морю продолжает спасательный катер «Виталий Тихонов». Однако у него появилась проблема с обледенением корпуса.
Вылет вертолета МИ-8 МЧС в очередной раз перенесен.
Также к предполагаемому району бедствия продолжают движение две лодки жителей поселка Усть-Баргузин. По состоянию на 11 часов, они прошли нижнее изголовье полуострова Святой Нос.
Тем временем в вайбер-чате предупреждают, что во второй половине дня ожидается ухудшение погоды.
Напомним, днем 26 ноября четыре жителя поселка Усть-Баргузин вышли на катере в направлении Ушканьих островов, предположительно для ловли рыбы. В это время на озере наблюдалась штормовая погода: шквалистый ветер до 15 м/с, заряды снега, большая волна.
В районе мыса Орловый у рыбаков отказал мотор, началось обледенение корпуса, катер стал неуправляем. Около 16 часов рыбаки вышли на связь с родственниками и сообщили о случившемся. К ним на помощь выдвинулись спасатели и жители поселка Усть-Баргузин, но выйти из Баргузинского залива они не смогли из-за ветра и опасной волны.
Вечером 26 ноября в район бедствия из поселка Никола в направлении Святого Носа выдвинулся спасательный катер МЧС России. Он дошел до «Ольхонских ворот», однако из-за погодных условий дальше пойти не смог. Катер продолжил движение только сегодня с утра. Также из-за непогоды постоянно откладывается вылет вертолета МЧС.
Фото: скриншот видео ГТРК «Бурятия»
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