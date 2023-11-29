В Бурятии найдены попавшие в беду рыбаки

«По словам жителей поселка Усть-Баргузин, четверых мужчин в ближайшее время привезут в поселок», - рассказали в чате.





Информацию об этом чуть позже подтвердила глава поселка Усть-Баргузин Светлана Кривогорницина.



«По предварительным данным, рыбаков обнаружили жители поселка Усть-Баргузин, которые отправились сегодня на поиски на двух лодках. Сейчас они везут спасенных на лодках домой. Все живы, есть обморожения», - сообщает вайбер-чат «Баргузин-инфо.24/7».



Ранее вертолет МЧС, вылетевший на поиски попавших в беду рыбаков, обнаружил их катер и вещи на берегу мыса Орловый полуострова Святой Нос. Поскольку приземлиться в этом месте не было возможности, он улетел на постоянное место базирования. К этой точке было решено направить пешим порядком спасателей Усть-Баргузинского поисково-спасательного отряда.

Как сообщает вайбер-чат «Баргузин-инфо.24/7», в Бурятии найдены рыбаки, катер которых заглох на Байкале еще 26 ноября.Напомним, днем 26 ноября четыре жителя поселка Усть-Баргузин вышли на катере в направлении Ушканьих островов, предположительно для ловли рыбы. В это время на озере наблюдалась штормовая погода: шквалистый ветер до 15 м/с, заряды снега, большая волна.В районе мыса Орловый у рыбаков отказал мотор, началось обледенение корпуса, катер стал неуправляем. Около 16 часов рыбаки вышли на связь с родственниками и сообщили о случившемся. К ним на помощь выдвинулись спасатели и жители поселка Усть-Баргузин, но выйти из Баргузинского залива они не смогли из-за ветра и опасной волны.Вечером 26 ноября в район бедствия из поселка Никола в направлении Святого Носа выдвинулся спасательный катер МЧС России. Он дошел до «Ольхонских ворот», однако из-за погодных условий дальше пойти не смог. Катер продолжил движение только сегодня с утра. Также из-за непогоды неоднократно откладывался вылет вертолета МЧС, он смог подняться в воздух только сегодня днем. Сегодня же на поиски рыбаков вышли и их односельчане на двух лодках.Фото: russianstock.ru