Происшествия 29.11.2023 в 17:46

В Бурятии найдены попавшие в беду рыбаки

В ближайшее время их доставят в Усть-Баргузин
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии найдены попавшие в беду рыбаки
Как сообщает вайбер-чат «Баргузин-инфо.24/7», в Бурятии найдены рыбаки, катер которых заглох на Байкале еще 26 ноября.

«По словам жителей поселка Усть-Баргузин, четверых мужчин в ближайшее время привезут в поселок», - рассказали в чате.

Информацию об этом чуть позже подтвердила глава поселка Усть-Баргузин Светлана Кривогорницина.

«По предварительным данным, рыбаков обнаружили жители поселка Усть-Баргузин, которые отправились сегодня на поиски на двух лодках. Сейчас они везут спасенных на лодках домой. Все живы, есть обморожения», - сообщает вайбер-чат «Баргузин-инфо.24/7».

Ранее вертолет МЧС, вылетевший на поиски попавших в беду рыбаков, обнаружил их катер и вещи на берегу мыса Орловый полуострова Святой Нос. Поскольку приземлиться в этом месте не было возможности, он улетел на постоянное место базирования. К этой точке было решено направить пешим порядком спасателей Усть-Баргузинского поисково-спасательного отряда.

Напомним, днем 26 ноября четыре жителя поселка Усть-Баргузин вышли на катере в направлении Ушканьих островов, предположительно для ловли рыбы. В это время на озере наблюдалась штормовая погода: шквалистый ветер до 15 м/с, заряды снега, большая волна.

В районе мыса Орловый у рыбаков отказал мотор, началось обледенение корпуса, катер стал неуправляем. Около 16 часов рыбаки вышли на связь с родственниками и сообщили о случившемся. К ним на помощь выдвинулись спасатели и жители поселка Усть-Баргузин, но выйти из Баргузинского залива они не смогли из-за ветра и опасной волны.

Вечером 26 ноября в район бедствия из поселка Никола в направлении Святого Носа выдвинулся спасательный катер МЧС России. Он дошел до «Ольхонских ворот», однако из-за погодных условий дальше пойти не смог. Катер продолжил движение только сегодня с утра. Также из-за непогоды неоднократно откладывался вылет вертолета МЧС, он смог подняться в воздух только сегодня днем. Сегодня же на поиски рыбаков вышли и их односельчане на двух лодках.

Фото: russianstock.ru
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