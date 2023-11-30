В Улан-Удэ мошенники рассылают сообщения от имени чиновников мэрии

«Уважаемые жители города, просим не поддаваться на провокации и внимательно относиться к любой поступающей вам информации. От имени Татьяны Митрофановой запрашивают списки сотрудников. Возможно, будут другие просьбы. Никому ничего не отправлять, не отвечать! Будьте внимательны!», - предупреждают в мэрии Улан-Удэ.





Мошенники создали фейковые страницы в Telegram председателя Комитета городского хозяйства Сергея Гашева и председателя Комитета по образованию Татьяны Митрофановой. От их имени пользователям идет рассылка сообщений.Напомним, ранее мошенники уже создавали фейковы аккаунты от имени мэра Улан-Удэ, спикера Хурала Бурятии и ряда министров правительства РБ. А в сентябре жулики взломали аккаунт зампреда правительства Бурятии Евгения Луковникова и от его имени рассылали сообщения с просьбой занять ему 29 тысяч 200 рублей.Фото: мэрия Улан-Удэ