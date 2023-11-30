Происшествия 30.11.2023 в 14:29
В Северомуйском тоннеле горела цистерна с топливом
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа
Текст: Андрей Константинов
Восточно-Байкальский следственный отдел на транспорте Восточного МСУТ СК России проводит доследственную проверка по факту происшествия в Северомуйском тоннеле.
«По предварительным данным, ночью 29 ноября при прохождении грузовым поездом Северомуйского тоннеля на расстоянии около 4 км от поселка Таксимо в Бурятии произошло возгорание вагона-цистерны с топливом. Для ликвидации последствий возгорания задействован восстановительный поезд. Пострадавших нет. Причины возгорания вагона-цистерны устанавливаются», - сообщили в следственном ведомстве.
На место выехала следственно-оперативная группа. Следователи и криминалисты выясняют обстоятельства происшествия. Для координации работы правоохранительных и контролирующих органов также выехал и.о. Байкальского транспортного прокурора Дмитрий Дитятковский. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Фото: «Номер один»
«По предварительным данным, ночью 29 ноября при прохождении грузовым поездом Северомуйского тоннеля на расстоянии около 4 км от поселка Таксимо в Бурятии произошло возгорание вагона-цистерны с топливом. Для ликвидации последствий возгорания задействован восстановительный поезд. Пострадавших нет. Причины возгорания вагона-цистерны устанавливаются», - сообщили в следственном ведомстве.
На место выехала следственно-оперативная группа. Следователи и криминалисты выясняют обстоятельства происшествия. Для координации работы правоохранительных и контролирующих органов также выехал и.о. Байкальского транспортного прокурора Дмитрий Дитятковский. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Фото: «Номер один»
Тегипожар железная дорога