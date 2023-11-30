Происшествия 30.11.2023 в 12:13
В Бурятии прокуратура разбирается с происшествием в Северомуйском тоннеле
У проходящего по тоннелю грузового поезда загорелся вагон
Текст: Андрей Константинов
Восточно-Сибирская транспортная прокуратура организовала проверку по факту возгорания вагона в составе грузового поезда в Северомуйском тоннеле.
«По предварительной информации, ночью 29 ноября на перегоне Итыкит – Окусикан Восточно-Сибирской железной дороги во время движения по Северомуйскому тоннелю произошло возгорание вагона в составе грузового поезда. Для ликвидации последствий возгорания задействованы восстановительные и пожарные поезда. Пострадавших нет», - сообщили в надзорном ведомстве.
Для координации работы правоохранительных и контролирующих органов на место происшествия выехал и.о. Байкальского транспортного прокурора Дмитрий Дитятковский.
Отметим, это далеко не первое происшествие на бурятском участке БАМа за последнее время. Так, утром 30 ноября на 1069-м км железной дороги между Нижнеангарском и Северобайкальском произошел сход двух секций локомотива грузового поезда. А 10 ноября на перегоне Нижнеангарск–Холодное загорелся тепловоз.
Справка
Северомуйский тоннель на БАМе открыли 5 декабря 2003 года. По протяжённости он является самым длинным железнодорожным тоннелем в России — 15 343 метра. Строительство тоннеля продолжалось с перерывами 26 лет.
Фото: russianstock.ru
«По предварительной информации, ночью 29 ноября на перегоне Итыкит – Окусикан Восточно-Сибирской железной дороги во время движения по Северомуйскому тоннелю произошло возгорание вагона в составе грузового поезда. Для ликвидации последствий возгорания задействованы восстановительные и пожарные поезда. Пострадавших нет», - сообщили в надзорном ведомстве.
Для координации работы правоохранительных и контролирующих органов на место происшествия выехал и.о. Байкальского транспортного прокурора Дмитрий Дитятковский.
Отметим, это далеко не первое происшествие на бурятском участке БАМа за последнее время. Так, утром 30 ноября на 1069-м км железной дороги между Нижнеангарском и Северобайкальском произошел сход двух секций локомотива грузового поезда. А 10 ноября на перегоне Нижнеангарск–Холодное загорелся тепловоз.
Справка
Северомуйский тоннель на БАМе открыли 5 декабря 2003 года. По протяжённости он является самым длинным железнодорожным тоннелем в России — 15 343 метра. Строительство тоннеля продолжалось с перерывами 26 лет.
Фото: russianstock.ru