Происшествия 30.11.2023 в 16:43

В Улан-Удэ на пешеходном переходе сбили женщину с ребенком

К счастью, они серьезно не пострадали
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ на пешеходном переходе сбили женщину с ребенком
ДТП произошло сегодня утром на ул. Трубачеева в Улан-Удэ. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, на нерегулируемом пешеходном переходе 28-летний водитель автомобиля «Тойота Королла» сбил 46-летнюю женщину и её 11-летнего сына.

«В результате наезда у пешеходов диагностированы ушибы, после оказания медицинской помощи они отпущены домой», - сообщили в Госавтоинспекции.

Фото: ГИБДД Бурятии
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