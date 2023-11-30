В Улан-Удэ на пешеходном переходе сбили женщину с ребенком

ДТП произошло сегодня утром на ул. Трубачеева в Улан-Удэ. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, на нерегулируемом пешеходном переходе 28-летний водитель автомобиля «Тойота Королла» сбил 46-летнюю женщину и её 11-летнего сына.«В результате наезда у пешеходов диагностированы ушибы, после оказания медицинской помощи они отпущены домой», - сообщили в Госавтоинспекции.Фото: ГИБДД Бурятии