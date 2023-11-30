Происшествия 30.11.2023 в 16:43
В Улан-Удэ на пешеходном переходе сбили женщину с ребенком
К счастью, они серьезно не пострадали
Текст: Андрей Константинов
ДТП произошло сегодня утром на ул. Трубачеева в Улан-Удэ. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, на нерегулируемом пешеходном переходе 28-летний водитель автомобиля «Тойота Королла» сбил 46-летнюю женщину и её 11-летнего сына.
«В результате наезда у пешеходов диагностированы ушибы, после оказания медицинской помощи они отпущены домой», - сообщили в Госавтоинспекции.
Фото: ГИБДД Бурятии
«В результате наезда у пешеходов диагностированы ушибы, после оказания медицинской помощи они отпущены домой», - сообщили в Госавтоинспекции.
Фото: ГИБДД Бурятии
ТегиДТП