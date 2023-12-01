Происшествия 01.12.2023 в 09:54

В Улан-Удэ пьяный автомойщик устроил дебош

Коллеги вызвали мужчине скорую, решив, что ему плохо
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ пьяный автомойщик устроил дебош
Сегодня под утро в скорую помощь поступило сообщение о том, что в автомоечном комплексе в Октябрьском районе Улан-Удэ одному из работников стало плохо. Когда бригада медиков прибыла на место, они увидели, как мужчина в неадекватном состоянии бегал по территории автокомплекса и угрожал своим коллегам.

Сотрудники скорой с помощью «тревожной кнопки» вызвали наряд Росгвардии. Прибыв на место, правоохранители задержали мужчину и доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. 32-летний ранее судимый горожанин оказался пьян. Его привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство.

Фото: Росгвардия Бурятии
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хулиганство

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