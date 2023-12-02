Происшествия 02.12.2023 в 12:04

В центре Улан-Удэ пропало электричество

Энергетики обещают вернуть свет жителям в ближайшее время
A- A+
Текст: Станислав Сергеев
В центре Улан-Удэ пропало электричество
Сегодня в Улан-Удэ произошло отключение электроэнергии по улицам Революции 1905 года, Цивилева, Хахалова, а также на проспекте 50 лет Октября.

Как сообщили коммунальные службы столицы республики, уже сейчас идут работы по устранению аварии.

«В обходе задействованы 2 бригады ОВБ, 2 единицы техники. Ориентировочное время включения 1 час», говорится в сообщении диспетчерской службы ПО ГЭС.

Фото: «Номер один».

Теги
электричество

Все новости

В центре Улан-Удэ пропало электричество
02.12.2023 в 12:04
Сельский политик из Бурятии победил на «Поле Чудес»
02.12.2023 в 11:16
Глава Бурятии поздравил Хоринский район со столетием
02.12.2023 в 10:30
Взрыв в тоннеле на севере Бурятии может быть результатом теракта
02.12.2023 в 09:00
В Улан-Удэ в этом году капитально отремонтировали шесть дворов
01.12.2023 в 17:44
В Улан-Удэ снова засияют яблони
01.12.2023 в 17:31
В Улан-Удэ неизвестный мужчина преследует детей
01.12.2023 в 17:02
В Бурятии сельские посиделки закончились мордобоем и разгромом машины
01.12.2023 в 16:53
В Улан-Удэ горожанин случайно сжег собственный автомобиль
01.12.2023 в 15:12
В Бурятии предложили ужесточить наказание за гуляющих где попало коров и лошадей
01.12.2023 в 14:53
ЗУРХАЙ
с 29 ноября по 5 декабря

Читайте также
Взрыв в тоннеле на севере Бурятии может быть результатом теракта
СМИ сообщают о возможном взрывном устройстве под цистерной с топливом
02.12.2023 в 09:00
В Улан-Удэ неизвестный мужчина преследует детей
Полиция рекомендует родителям встречать детей после школы
01.12.2023 в 17:02
В Бурятии сельские посиделки закончились мордобоем и разгромом машины
В причинах конфликта между двумя компаниями сейчас разбирается полиция
01.12.2023 в 16:53
В Улан-Удэ горожанин случайно сжег собственный автомобиль
На ночь он установил под капот электроплиту, чтобы машина не замерзла
01.12.2023 в 15:12
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru