Происшествия 02.12.2023 в 12:04
В центре Улан-Удэ пропало электричество
Энергетики обещают вернуть свет жителям в ближайшее время
Текст: Станислав Сергеев
Сегодня в Улан-Удэ произошло отключение электроэнергии по улицам Революции 1905 года, Цивилева, Хахалова, а также на проспекте 50 лет Октября.
Как сообщили коммунальные службы столицы республики, уже сейчас идут работы по устранению аварии.
«В обходе задействованы 2 бригады ОВБ, 2 единицы техники. Ориентировочное время включения 1 час», говорится в сообщении диспетчерской службы ПО ГЭС.
Фото: «Номер один».
Как сообщили коммунальные службы столицы республики, уже сейчас идут работы по устранению аварии.
«В обходе задействованы 2 бригады ОВБ, 2 единицы техники. Ориентировочное время включения 1 час», говорится в сообщении диспетчерской службы ПО ГЭС.
Фото: «Номер один».
Тегиэлектричество