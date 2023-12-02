В центре Улан-Удэ пропало электричество

Сегодня в Улан-Удэ произошло отключение электроэнергии по улицам Революции 1905 года, Цивилева, Хахалова, а также на проспекте 50 лет Октября.Как сообщили коммунальные службы столицы республики, уже сейчас идут работы по устранению аварии.«В обходе задействованы 2 бригады ОВБ, 2 единицы техники. Ориентировочное время включения 1 час», говорится в сообщении диспетчерской службы ПО ГЭС.Фото: «Номер один».