Происшествия 04.12.2023 в 09:28

Прокуратура Бурятии направила в суд уголовное дело о незаконном обороте алкогольной продукции в крупном размере

Двое мужчин поставили на поток продажу немаркированной алкогольной продукции
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Текст: Ольга Лазарева
Прокуратура Бурятии направила в суд уголовное дело о незаконном обороте алкогольной продукции в крупном размере
Заместитель прокурора республики Дмитрий Хобраков утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух жителей республики, осуществлявших в г. Улан-Удэ и Заиграевском районе незаконный оборот немаркированной алкогольной продукции в крупном размере, а также незаконный оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции без лицензии в крупном размере.

Их обвиняют в совершении двух преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (незаконный оборот немаркированной алкогольной продукции в крупном размере организованной группой), п. «а» ч. 2 ст. 171.3 УК РФ (незаконный оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции без лицензии в крупном размере организованной группой).

По версии следствия, обвиняемые в период с августа 2021 года по март 2023 года, действуя организованной группой, незаконно реализовали немаркированную алкогольную продукцию (водку) на сумму около 250 тысяч рублей, а также алкогольную и спиртосодержащую продукцию (водку и спирт) без соответствующей лицензии на общую сумму около 700 тысяч рублей.
Уголовное дело направили в Заиграевский районный суд для рассмотрения по существу.

Наиболее строгим наказанием за совершение данных преступлений является лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового.


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