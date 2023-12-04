В Улан-Удэ находящийся в розыске наркоман украл снеки в магазине

В одном из магазинов в Советском районе Улан-Удэ сработала кнопка тревожной сигнализации. На место происшествия прибыл наряд вневедомственной охраны Росгвардии. Работник магазина сообщил, что неизвестный украл упаковку снеков, и показал, в какую сторону скрылся злоумышленник.«Вскоре во дворе жилого дома по ул. Свердлова росгвардейцы задержали подозреваемого. Им оказался 22-летний житель Кяхты, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности. Выяснилось, что молодой человек уклоняется от лечения наркомании, которое назначил ему суд», - сообщили в Росгвардии БурятииПарня доставили в полицию для принятия правого решения по факту кражи и передачи его инициатору розыска.Фото: Росгвардия Бурятии