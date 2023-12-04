Происшествия 04.12.2023 в 11:04
В Улан-Удэ находящийся в розыске наркоман украл снеки в магазине
Молодой человек сбежал от принудительного лечения, которое назначил ему суд
Текст: Андрей Константинов
В одном из магазинов в Советском районе Улан-Удэ сработала кнопка тревожной сигнализации. На место происшествия прибыл наряд вневедомственной охраны Росгвардии. Работник магазина сообщил, что неизвестный украл упаковку снеков, и показал, в какую сторону скрылся злоумышленник.
«Вскоре во дворе жилого дома по ул. Свердлова росгвардейцы задержали подозреваемого. Им оказался 22-летний житель Кяхты, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности. Выяснилось, что молодой человек уклоняется от лечения наркомании, которое назначил ему суд», - сообщили в Росгвардии Бурятии
Парня доставили в полицию для принятия правого решения по факту кражи и передачи его инициатору розыска.
Фото: Росгвардия Бурятии
«Вскоре во дворе жилого дома по ул. Свердлова росгвардейцы задержали подозреваемого. Им оказался 22-летний житель Кяхты, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности. Выяснилось, что молодой человек уклоняется от лечения наркомании, которое назначил ему суд», - сообщили в Росгвардии Бурятии
Парня доставили в полицию для принятия правого решения по факту кражи и передачи его инициатору розыска.
Фото: Росгвардия Бурятии
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