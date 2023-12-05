Происшествия 05.12.2023 в 17:02

Жительница Бурятии получила 7 лет за убийство мужа

В ходе ссоры сельчанка ткнула мужчину ножом, он скончался от кровопотери
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Жительница Бурятии получила 7 лет за убийство мужа
В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении 49-летней жительницы Заиграевского района. Женщина обвинялась по ч. 4 ст. 111 УК РФ – «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего».

Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, 10 августа обвиняемая у себя в квартире в Заиграево употребляла спиртное с мужем. Вечером на фоне алкогольного опьянения супруги поссорились. В ходе конфликта женщина схватила нож и ударила им по ноге мужчины, после чего покинула квартиру и ушла к знакомой.

Между тем рана оказалась серьезной – нож повредил крупные сосуды. В результате сельчанин спустя непродолжительное время истек кровью и умер.

Суд признал женщину виновной и приговорил её к 7 годам колонии общего режима.

Фото: «Номер один»
Теги
убийство

Все новости

В Улан-Удэ преследователь девочек рассказал о мотивах своего поведения
05.12.2023 в 17:10
Жительница Бурятии получила 7 лет за убийство мужа
05.12.2023 в 17:02
Жители Бурятии делятся красивыми фотоснимками солнечного сияния
05.12.2023 в 16:35
В Улан-Удэ подсыпку дорог контролируют с помощью системы ГЛОНАСС
05.12.2023 в 16:17
В Бурятии за 5 лет построили свыше 90 спортивных объектов
05.12.2023 в 16:13
Улан-удэнцев шокируют цены на неликвидное жилье
05.12.2023 в 15:55
В Улан-Удэ городские водоколонки очищают от снега и льда
05.12.2023 в 15:10
В Улан-Удэ разыскивают Люську
05.12.2023 в 15:09
В Улан-Удэ заключенные создали двухметровую деревянную монету
05.12.2023 в 14:40
В Улан-Удэ водителя «Хонды» ловили несколько экипажей ГИБДД
05.12.2023 в 14:30
ЗУРХАЙ
с 29 ноября по 5 декабря

Читайте также
В Улан-Удэ преследователь девочек рассказал о мотивах своего поведения
Он объяснил, что был пьян и просто хотел познакомиться
05.12.2023 в 17:10
В Улан-Удэ водителя «Хонды» ловили несколько экипажей ГИБДД
В итоге мужчина получил 15 суток ареста
05.12.2023 в 14:30
Суд вынес новый приговор бывшему заместителю министра здравоохранения Бурятии
Наталье Бухольцевой увеличили срок, но он по-прежнему остался условным
05.12.2023 в 13:52
В Бурятии огромная фура перегородила дорогу
На месте происшествия работают дорожные службы
05.12.2023 в 12:39
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru