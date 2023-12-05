Происшествия 05.12.2023 в 17:02
Жительница Бурятии получила 7 лет за убийство мужа
В ходе ссоры сельчанка ткнула мужчину ножом, он скончался от кровопотери
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении 49-летней жительницы Заиграевского района. Женщина обвинялась по ч. 4 ст. 111 УК РФ – «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего».
Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, 10 августа обвиняемая у себя в квартире в Заиграево употребляла спиртное с мужем. Вечером на фоне алкогольного опьянения супруги поссорились. В ходе конфликта женщина схватила нож и ударила им по ноге мужчины, после чего покинула квартиру и ушла к знакомой.
Между тем рана оказалась серьезной – нож повредил крупные сосуды. В результате сельчанин спустя непродолжительное время истек кровью и умер.
Суд признал женщину виновной и приговорил её к 7 годам колонии общего режима.
Фото: «Номер один»
Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, 10 августа обвиняемая у себя в квартире в Заиграево употребляла спиртное с мужем. Вечером на фоне алкогольного опьянения супруги поссорились. В ходе конфликта женщина схватила нож и ударила им по ноге мужчины, после чего покинула квартиру и ушла к знакомой.
Между тем рана оказалась серьезной – нож повредил крупные сосуды. В результате сельчанин спустя непродолжительное время истек кровью и умер.
Суд признал женщину виновной и приговорил её к 7 годам колонии общего режима.
Фото: «Номер один»
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