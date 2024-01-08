В Улан-Удэ потушили пожар в доме

Накануне ночью в МЧС Бурятии поступило сообщение о пожаре в одноэтажном двухквартирном доме в Советском районе Улан-Удэ.«К моменту прибытия пожарно-спасательных подразделений горели квартира и мансардный этаж, огонь перешёл на кровлю дома. Благодаря слаженной работе пожарных не было допущено дальнейшего распространения огня на соседние строения. В результате пожара в квартире огнём повреждены стены и потолок, частично уничтожен мансардный этаж. Пострадавших нет. Общая площадь пожара составила 65 квадратных метров», - рассказали в МЧС.По предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание.Фото: МЧС