Происшествия 08.02.2024 в 17:10

В Улан-Удэ будут судить члена банды наркоторговцев

Обремененный долгами мужчина не раздумывая согласился стать «закладчиком»
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ будут судить члена банды наркоторговцев
Следственное Управление УМВД России по Улан-Удэ завершило расследование уголовного дела в отношении 34-летнего горожанина, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков в значительном и крупном размерах в составе организованной преступной группы. Полицейские установили причастность мужчины к 18 эпизодам противоправной деятельности, которую он вёл с августа 2022 года по февраль 2023 года.

Как рассказали в МВД Бурятии, летом прошлого года в одном из мессенджеров горожанину поступило сообщение о возможности лёгкого заработка, который, как выяснилось позднее, был связан с распространением запрещенных веществ. Мужчину, обремененного долгами и не имеющего постоянной работы, предложение заинтересовало.  

Первоначально в его функции входило получение наркотиков и организация их «закладок» для потребителей. Впоследствии к этому добавилась фасовка оптовых партий на мелокооптовые. Поддерживая связь с куратором, злоумышленник в течение полугода бесконтактным способом сбывал запрещенные вещества: мефедрон, кокаин, метамфетамин, гашиш и марихуану, пряча их, как правило, в тайники на улицах частного сектора.

После распространения очередной партии наркотиков мужчину задержали сотрудники Управления наркоконтроля МВД Бурятии во взаимодействии с коллегами из ГИБДД. В машине злоумышленника полицейские обнаружили 5 свёртков с кокаином массой 2 грамма, банковские карты, а также используемые для упаковки наркотиков пакетики с застёжкой зип лок и фрагменты изоленты.

Из квартиры улан-удэнца были изъяты еще около 28 граммов кокаина и 2 граммов марихуаны в зип-пакетиках, 187 граммов упакованного в обёртки от шоколада гашиша, электронные весы, два сотовых телефона с перепиской с куратором интернет-магазина и иные предметы, свидетельствующие о противоправной деятельности.

«В содеянном обвиняемый признался и активно сотрудничал со следствием, в результате чего изначально избранную меру пресечения в виде заключения под стражу ему заменили на домашний арест, а затем – на подписку о невыезде. Ранее к уголовной ответственности горожанин не привлекался», - сообщили в МВД.

В настоящее время уголовное дело в отношении мужчины направлено в суд для рассмотрения по существу. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Фото: МВД Бурятии
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наркотик

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