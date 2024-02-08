В Улан-Удэ будут судить члена банды наркоторговцев

Следственное Управление УМВД России по Улан-Удэ завершило расследование уголовного дела в отношении 34-летнего горожанина, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков в значительном и крупном размерах в составе организованной преступной группы. Полицейские установили причастность мужчины к 18 эпизодам противоправной деятельности, которую он вёл с августа 2022 года по февраль 2023 года.Как рассказали в МВД Бурятии, летом прошлого года в одном из мессенджеров горожанину поступило сообщение о возможности лёгкого заработка, который, как выяснилось позднее, был связан с распространением запрещенных веществ. Мужчину, обремененного долгами и не имеющего постоянной работы, предложение заинтересовало.Первоначально в его функции входило получение наркотиков и организация их «закладок» для потребителей. Впоследствии к этому добавилась фасовка оптовых партий на мелокооптовые. Поддерживая связь с куратором, злоумышленник в течение полугода бесконтактным способом сбывал запрещенные вещества: мефедрон, кокаин, метамфетамин, гашиш и марихуану, пряча их, как правило, в тайники на улицах частного сектора.После распространения очередной партии наркотиков мужчину задержали сотрудники Управления наркоконтроля МВД Бурятии во взаимодействии с коллегами из ГИБДД. В машине злоумышленника полицейские обнаружили 5 свёртков с кокаином массой 2 грамма, банковские карты, а также используемые для упаковки наркотиков пакетики с застёжкой зип лок и фрагменты изоленты.Из квартиры улан-удэнца были изъяты еще около 28 граммов кокаина и 2 граммов марихуаны в зип-пакетиках, 187 граммов упакованного в обёртки от шоколада гашиша, электронные весы, два сотовых телефона с перепиской с куратором интернет-магазина и иные предметы, свидетельствующие о противоправной деятельности.«В содеянном обвиняемый признался и активно сотрудничал со следствием, в результате чего изначально избранную меру пресечения в виде заключения под стражу ему заменили на домашний арест, а затем – на подписку о невыезде. Ранее к уголовной ответственности горожанин не привлекался», - сообщили в МВД.В настоящее время уголовное дело в отношении мужчины направлено в суд для рассмотрения по существу. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.Фото: МВД Бурятии