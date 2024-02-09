В Бурятии в январе изъяли 22 автомобиля у пьяных водителей

Прокуратура Железнодорожного района г. Улан-Удэ поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он признан виновным по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения).В судебном заседании установлено, что в июне 2023 года мужчина, будучи ранее привлеченным к административной ответственности по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем «Хонда Интегра» по улицам г. Улан-Удэ. Его действия были пресечены сотрудниками полиции.Железнодорожный районный суд, учитывая мнение государственного обвинителя, назначил виновному наказание 260 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года. Автомобиль «Хонда Интегра» конфискован в доход государства.Приговор в законную силу не вступил.Всего, за январь 2024 года в Республике Бурятия по обвинительным приговорам конфисковано 22 транспортных средства осужденных по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных статьей 264.1 УК РФ. По трем делам судами принято решение о конфискации денежных средств, вырученных от продажи транспортного средства, на котором совершено преступление.