Происшествия 09.02.2024 в 13:41

Девятимесячному малышу из Бурятии грозит ампутация ноги из-за обморожения

Об истории горе-матери, оставившей малолетних детей без присмотра, рассказали на федеральном канале
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Текст: Ольга Лазарева
Девятимесячному малышу из Бурятии грозит ампутация ноги из-за обморожения
В передаче «Экстренный вызов 112» на РЕН-ТВ рассказали подробности об истории горе-матери из Прибайкальского района, которая оставила своих малолетних детей дома одних. Устав ждать ее, старший малыш (ему всего 4 года) решил пойти искать маму по селу. Девятимесячного ребенка он взял с собой. В тридцатиградусный мороз, бродя по селу, дети потерялись. К счастью, на помощь подоспели прохожие. Однако, как выясняется, на этом история не закончилась. 

- Очевидцы нашли ребенка в снегу с обмороженными конечностями. Только мама попыталась сделать так, чтобы больше никто не узнал об этой истории, - сообщил журналист телеканала. 

Малышей нашли в снегу в 14 часов, однако в руки медиков младенец попал слишком поздно. По словам журналистов РЕН-ТВ, мама до последнего не хотела обращаться к врачам, опасаясь наказания за свой проступок. И только вечером, когда нога уже начала чернеть малыша увезли в больницу. Сейчас он в реанимации. Медики пояснили телеканалу, что из-за сильного обморожения ногу придется ампутировать. 

Сама мать отвечать на вопросы журналистов отказалась. А в органах опеки заявили, что семья была благополучной, никаких сигналов ранее не было. 

Сельчане рассказали, что матери детей 22 года. За это время она уже успела дважды побывать замужем, один раз развестись и родить двух детей от разных сожителей. 

Следственный комитет Бурятии возбудил уголовное дело в отношении жительницы Прибайкальского района. Дело возбуждено по ст. 156 УК РФ (неисполнение родителем обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, соединенное с жестоким обращением с ними). Максимальное наказание по этой статье составляет 3 года лишения свободы.

Фото: Pixabay.com 
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