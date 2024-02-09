Житель Бурятии из ревности ударил ножом односельчанина

Утром 7 февраля в одном из домов в поселке Онохой было обнаружено тело 34-летнего мужчины с колото-резаным ранением левого бедра. По подозрению в расправе над сельчанином правоохранители задержали 36-летнего хозяина дома. Ему уже предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего).Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, утром 7 февраля обвиняемый у себя дома распивал спиртное с сожительницей и односельчанином. Позже между мужчинами из-за ревности на фоне алкогольного опьянения произошла ссора. В её ходе хозяин дома схватил кухонный нож и нанес им удар гостю в бедро. От полученной раны потерпевший истек кровью и вскоре умер.В настоящее время решается вопрос о заключении обвиняемого под стражу. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор полной доказательственной базы.Фото: Следственный комитет Бурятии