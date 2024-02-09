Происшествия 09.02.2024 в 15:04

Житель Бурятии из ревности ударил ножом односельчанина

Раненый в ногу мужчина истек кровью и умер
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Текст: Андрей Константинов
Житель Бурятии из ревности ударил ножом односельчанина
Утром 7 февраля в одном из домов в поселке Онохой было обнаружено тело 34-летнего мужчины с колото-резаным ранением левого бедра. По подозрению в расправе над сельчанином правоохранители задержали 36-летнего хозяина дома. Ему уже предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего).

Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, утром 7 февраля обвиняемый у себя дома распивал спиртное с сожительницей и односельчанином. Позже между мужчинами из-за ревности на фоне алкогольного опьянения произошла ссора. В её ходе хозяин дома схватил кухонный нож и нанес им удар гостю в бедро. От полученной раны потерпевший истек кровью и вскоре умер.

В настоящее время решается вопрос о заключении обвиняемого под стражу. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор полной доказательственной базы.

Фото: Следственный комитет Бурятии
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ЗУРХАЙ
с 7 по 13 февраля

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