Происшествия 11.02.2024 в 10:53

В Улан-Удэ начальника районного экзаменационного отделения ГИБДД взяли под стражу

Он выдавал водительские права без сдачи экзаменов
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Текст: Ольга Лазарева
В Улан-Удэ начальника районного экзаменационного отделения ГИБДД взяли под стражу
Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ – превышение должностных полномочий.

По версии следствия, начальник регистрационно-экзаменационного отделения районного ГИБДД вносил в экзаменационные листы и другие документы сведения о якобы успешной сдаче экзаменов на управление автомобилем. Он выдавал водительские удостоверения гражданам фактически без сдачи ими экзаменов, - рассказали в пресс-службе Советского районного суда.

9 февраля, Советский районный суд в Улан-Удэ удовлетворил ходатайство старшего следователя второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Бурятии. Была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении начальника РЭО ГИБДД ОМВД России одного из районов Бурятии.

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