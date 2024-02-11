В Улан-Удэ начальника районного экзаменационного отделения ГИБДД взяли под стражу

Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ – превышение должностных полномочий.По версии следствия, начальник регистрационно-экзаменационного отделения районного ГИБДД вносил в экзаменационные листы и другие документы сведения о якобы успешной сдаче экзаменов на управление автомобилем. Он выдавал водительские удостоверения гражданам фактически без сдачи ими экзаменов, - рассказали в пресс-службе Советского районного суда.9 февраля, Советский районный суд в Улан-Удэ удовлетворил ходатайство старшего следователя второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Бурятии. Была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении начальника РЭО ГИБДД ОМВД России одного из районов Бурятии.