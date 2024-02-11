В Бурятии улан-удэнец перевел «сотруднику ФСБ» миллион рублей

Жертвами интернет-преступников по состоянию на 09.02.2024 стали 325 жителей республики (+ 63 за последнюю неделю).Наибольшая сумма похищенных средств за последнюю неделю составила 1 млн рублей.Так, в феврале 2024 года жителю г. Улан-Удэ через мессенджер поступил звонок. Звонивший представился сотрудником ФСБ и пояснил, что от имени потерпевшего в банк поступил запрос на перевод крупной денежной суммы в размере 1,5 млн рублей на имя гражданина иностранного государства. В целях блокировки действий неустановленного лица необходимо перечислить 1 млн рублей на специальный банковский счет. Требования «сотрудника» мужчина выполнил и перевел личные денежные средства в размере 1 млн рублей на указанный им счет.Общий причиненный ущерб гражданам составил 62,2 млн рублей (+ 8 млн рублей за последнюю неделю).Мошенники продолжают обманывать граждан в социальных сетях, интернет-сайтах, при этом используют мессенджеры.- Злоумышленники представляются сотрудниками банков, полицейскими, представителями компаний, предоставляющих инвестиционные услуги.Обманывая граждан, они сообщают, что произошло снятие денег, оформлен кредит, взломан личный кабинет, предлагают дополнительный заработок. Граждане, будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников! – предупреждают в прокуратуре Бурятии.