Происшествия 11.02.2024 в 15:15

В Бурятии мужчина погиб на пожаре

Причина возгорания – неосторожность при курении
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Текст: Ольга Лазарева
В Бурятии мужчина погиб на пожаре
По неутешительной статистике в Бурятии за последнее время частой причиной пожара становится неосторожность при курении.

Так, вчера на телефон пожарной охраны поступило сообщение о задымлении в жилом доме в с. Большой Нарын. Пожар был ликвидирован на общей площади 2 квадратных метра. В ходе проверки помещения был обнаружен мужчина 1957 г.р. без признаков жизни.

Главное управление МЧС России по Республике Бурятия призывает граждан соблюдать требования пожарной безопасности: 

- Не курите в помещении, а при утилизации окурков убедитесь, что изделие не продолжает тлеть. 

Установка автономного пожарного извещателя позволит вам обнаружить возгорание на начальной стадии – прибор среагирует на дым звуковым сигналом и даст вам время принять меры к эвакуации.

При обнаружении пожара или признаков горения незамедлительно сообщите об этом на телефон пожарно-спасательной службы МЧС России «101».

Фото: МЧС Бурятии 

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