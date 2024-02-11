В Бурятии мужчина погиб на пожаре

По неутешительной статистике в Бурятии за последнее время частой причиной пожара становится неосторожность при курении.Так, вчера на телефон пожарной охраны поступило сообщение о задымлении в жилом доме в с. Большой Нарын. Пожар был ликвидирован на общей площади 2 квадратных метра. В ходе проверки помещения был обнаружен мужчина 1957 г.р. без признаков жизни.Главное управление МЧС России по Республике Бурятия призывает граждан соблюдать требования пожарной безопасности:- Не курите в помещении, а при утилизации окурков убедитесь, что изделие не продолжает тлеть.Установка автономного пожарного извещателя позволит вам обнаружить возгорание на начальной стадии – прибор среагирует на дым звуковым сигналом и даст вам время принять меры к эвакуации.При обнаружении пожара или признаков горения незамедлительно сообщите об этом на телефон пожарно-спасательной службы МЧС России «101».Фото: МЧС Бурятии