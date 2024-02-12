Крупное ДТП произошло на Селенгинском мосту в Улан-Удэ. Как сообщает телеграм-канал «Аварком кузов-салон», там столкнулись сразу четыре машины - «Тойота сурф», бензовоз «Вольво», «Хюндай Туксон» и такси «Фольксваген Поло». Авария обошлась без пострадавших, однако движение по мосту было сильно затруднено.





Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.





Фото: скриншоты видео «Аварком кузов-салон»