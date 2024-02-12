Происшествия 12.02.2024 в 14:34
В Бурятии оперативники собственной безопасности МВД выявили факты превышения должностных полномочий
Проводится служебная проверка
Текст: Ольга Лазарева
Оперативники собственной безопасности МВД по Республике Бурятия выявили факты противоправных деяний. Предварительно установлено, что сотрудник ОГИБДД ОМВД России по Кабанскому району в 2021 году незаконно оформлял и выдавал водительские удостоверения четырем гражданам без сдачи ими необходимых экзаменов и прохождения иных предусмотренных законодательством процедур.
- На основании собранных оперативниками материалов следственными органами приняты процессуальные решения. Региональным МВД проводится служебная проверка. При подтверждении вины полицейского, он понесет наказание в установленном законом порядке, - сообщили в пресс-службе МВД по республике Бурятия.
Напомним, ранее мы писали, что мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ – превышение должностных полномочий.
9 февраля, Советский районный суд в Улан-Удэ удовлетворил ходатайство старшего следователя второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Бурятии. Была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении начальника РЭО ГИБДД ОМВД России одного из районов Бурятии.
- На основании собранных оперативниками материалов следственными органами приняты процессуальные решения. Региональным МВД проводится служебная проверка. При подтверждении вины полицейского, он понесет наказание в установленном законом порядке, - сообщили в пресс-службе МВД по республике Бурятия.
Напомним, ранее мы писали, что мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ – превышение должностных полномочий.
9 февраля, Советский районный суд в Улан-Удэ удовлетворил ходатайство старшего следователя второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Бурятии. Была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении начальника РЭО ГИБДД ОМВД России одного из районов Бурятии.
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