Происшествия 12.02.2024 в 14:34

В Бурятии оперативники собственной безопасности МВД выявили факты превышения должностных полномочий

Проводится служебная проверка
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Текст: Ольга Лазарева
В Бурятии оперативники собственной безопасности МВД выявили факты превышения должностных полномочий
Оперативники собственной безопасности МВД по Республике Бурятия выявили факты противоправных деяний. Предварительно установлено, что сотрудник ОГИБДД ОМВД России по Кабанскому району в 2021 году незаконно оформлял и выдавал водительские удостоверения четырем гражданам без сдачи ими необходимых экзаменов и прохождения иных предусмотренных законодательством процедур. 

- На основании собранных оперативниками материалов следственными органами приняты процессуальные решения. Региональным МВД проводится служебная проверка. При подтверждении вины полицейского, он понесет наказание в установленном законом порядке, - сообщили в пресс-службе МВД по республике Бурятия. 

Напомним, ранее мы писали, что мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ – превышение должностных полномочий.

9 февраля, Советский районный суд в Улан-Удэ удовлетворил ходатайство старшего следователя второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Бурятии. Была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении начальника РЭО ГИБДД ОМВД России одного из районов Бурятии.

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