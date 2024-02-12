В Улан-Удэ появился новый способ обмана горожан

В паблике «Отзывы 03» В Контакте вывели на чистую воду автора объявления о продаже щенков.«Будьте осторожны! На Авито появилась мошенница, которая продаёт якобы щенков банхаров/немецких овчарок/Ньюфаундленда. А на деле это все дворняги, а фото родителей скачали из Интернета. Когда попросили показать вживую родителей, то они резко якобы умерли, хоть по переписке были живы. Также пишет цену 5К, а на деле начинает торговаться «ой, на самом деле 15К. А давайте за 10К отдам? А давайте за 8К?» и набивает цену таким образом», - пишет автор поста.В комментариях под постом выяснилось, что та же самая девушка уже предлагала якобы породистых щенков и другим покупателям.«Тоже столкнулись с ней, только нам она писала, что родителей щенка не может показать, так как их срочно забирают на выставку в Москву», - написала улан-удэнка Ирина.Пользователи посоветовали авторам постов брать щенков из приюта:- Она написала адрес, где находятся щенки. Поняла что обмануть не получается. От испуга удалила всю переписку.- Берите лучше из приюта. Там и породистого можно бесплатно найти. А банхар на Авито за 5 тыс. - это 100% либо мошенники, либо обман.- Такой щенок от 30 тыс. и выше стоит, если надо могу ссылку скинуть, можно к ним приехать и посмотреть всех, начиная от дедушки, с бабушкой, заканчивая внуками, - предложил улан-удэнец Виталий.Фото: паблик Отзывы 03