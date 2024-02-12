Происшествия 12.02.2024 в 16:06

В Улан-Удэ появился новый способ обмана горожан

На сайтах объявлений продают дворняг, выдавая их за элитную породу
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Текст: Ольга Лазарева
В Улан-Удэ появился новый способ обмана горожан
В паблике «Отзывы 03» В Контакте вывели на чистую воду автора объявления о продаже щенков. 

«Будьте осторожны! На Авито появилась мошенница, которая продаёт якобы щенков банхаров/немецких овчарок/Ньюфаундленда. А на деле это все дворняги, а фото родителей скачали из Интернета. Когда попросили показать вживую родителей, то они резко якобы умерли, хоть по переписке были живы. Также пишет цену 5К, а на деле начинает торговаться «ой, на самом деле 15К. А давайте за 10К отдам? А давайте за 8К?» и набивает цену таким образом», - пишет автор поста. 

В комментариях под постом выяснилось, что та же самая девушка уже предлагала якобы породистых щенков и другим покупателям. 

«Тоже столкнулись с ней, только нам она писала, что родителей щенка не может показать, так как их срочно забирают на выставку в Москву», - написала улан-удэнка Ирина. 

Пользователи посоветовали авторам постов брать щенков из приюта: 

- Она написала адрес, где находятся щенки. Поняла что обмануть не получается. От испуга удалила всю переписку. 

- Берите лучше из приюта. Там и породистого можно бесплатно найти. А банхар на Авито за 5 тыс. - это 100% либо мошенники, либо обман. 

- Такой щенок от 30 тыс. и выше стоит, если надо могу ссылку скинуть, можно к ним приехать и посмотреть всех, начиная от дедушки, с бабушкой, заканчивая внуками, - предложил улан-удэнец Виталий.  

Фото: паблик Отзывы 03 

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