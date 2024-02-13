Оперативники Байкало-Ангарского линейного отделения полиции раскрыли кражу, совершенную на корабле. Задержанный ангарчанин в содеянном преступлении признался и рассказал, что совершил хищение игровой приставки, сварочного аппарата и зарядного устройства стоимостью, когда проводил ремонтные работы на корабле.Водное судно в момент хищения находилось на стоянке в Ольхонском районе. Ущерб составил почти 63 тысячи рулей. Игровую приставку он сдал в комиссионный магазин в Ангарске за 7 тысяч рублей. Сварочный аппарат и зарядное устройство к нему оставил себе.Оборудование в настоящее время изъято полицейскими и будет возвращено владельцу. Правоохранители принимают меры для изъятия приставки.Фото: ТГ-канал транспортная полиция Прибайкалья