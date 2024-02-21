Происшествия 21.02.2024 в 10:46

Житель Бурятии незаконно приобрел и перевозил огнестрельное оружие и боеприпасы

У нарушителя конфисковали две иномарки и ограничили свободу на 6 месяцев
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Текст: Ольга Лазарева
Житель Бурятии незаконно приобрел и перевозил огнестрельное оружие и боеприпасы
Заиграевский районный суд РБ рассмотрел уголовное дело в отношении жителя Заиграевского района РБ, который незаконно приобрел, передавал, хранил, носил и перевозил огнестрельное нарезное оружие и боеприпасы к нему.

На основании п.«б» ч.1 ст.78 УК РФ (лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления небольшой тяжести и до момента вступления приговора в законную силу прошло 2 года) инкриминируемое мужчине незаконное приобретение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему исключено из квалификации действий осужденного, поскольку данное действие имело место более чем за шесть лет до рассмотрения судом уголовного дела.

Но помимо факта незаконного приобретения  оружия есть и другие нарушения закона. Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.222 УК РФ (т.е. незаконные передача, хранение, перевозка, ношение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему), и назначил ему наказание в виде 6 месяцев ограничения свободы.

Этим же приговором в качестве вещественных доказательств по делу были признаны автомобиль марки «Тойота Дюна» и автомобиль марки «SUZUKI ESCUDO», которые на момент совершения преступления находились в собственности осужденного и которые он использовал как средство совершения преступления, в связи с чем, на основании п.1 ч.3 ст.81 УПК РФ и п.«г» ч.1 ст.104.1 УК РФ, указанные автомобили конфискованы в доход государства.

Приговор не вступил в законную силу, - сообщили в Заиграевском районном суде Бурятии. 

Фото: "Номер один"
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