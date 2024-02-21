Происшествия 21.02.2024 в 13:11

В Бурятии росгвардейцы задержали подозреваемую в краже денег с банковской карты

Злоумышленница ходила по магазинам и кафе, тратя чужие деньги на алкоголь и еду
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Текст: Ольга Лазарева
В Бурятии росгвардейцы задержали подозреваемую в краже денег с банковской карты
В селе Курумкан сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали местную жительницу, подозреваемую в краже денежных средств с чужой банковской карты.

Потерпевшая обнаружила пропажу банковской карты, когда ей на телефон начали приходить смс-уведомления о списании денежных средств в различных магазинах. Женщина сразу же обратилась в правоохранительные органы.

По системам видеонаблюдения правоохранители установили приметы подозреваемых в совершении преступления. В течение дня злоумышленница вместе со своим знакомым ходила по магазинам и кафе, тратя чужие деньги на алкоголь и еду.

Вскоре экипаж вневедомственной охраны Росгвардии обнаружил мужчину на улице возле очередного магазина и доставил его в отдел полиции для принятия правового решения. Мужчина рассказал, что карту ему дала его знакомая, и о том, что карта чужая, он не знал. 

Вскоре была задержана ранее судимая жительница Баргузинского района, которая созналась, что нашла банковскую карту возле магазина и отдала своему знакомому, чтобы он совершал по ней покупки. Материальный ущерб составил порядка 10 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

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