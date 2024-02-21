Происшествия 21.02.2024 в 13:11
В Бурятии росгвардейцы задержали подозреваемую в краже денег с банковской карты
Злоумышленница ходила по магазинам и кафе, тратя чужие деньги на алкоголь и еду
Текст: Ольга Лазарева
В селе Курумкан сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали местную жительницу, подозреваемую в краже денежных средств с чужой банковской карты.
Потерпевшая обнаружила пропажу банковской карты, когда ей на телефон начали приходить смс-уведомления о списании денежных средств в различных магазинах. Женщина сразу же обратилась в правоохранительные органы.
По системам видеонаблюдения правоохранители установили приметы подозреваемых в совершении преступления. В течение дня злоумышленница вместе со своим знакомым ходила по магазинам и кафе, тратя чужие деньги на алкоголь и еду.
Вскоре экипаж вневедомственной охраны Росгвардии обнаружил мужчину на улице возле очередного магазина и доставил его в отдел полиции для принятия правового решения. Мужчина рассказал, что карту ему дала его знакомая, и о том, что карта чужая, он не знал.
Вскоре была задержана ранее судимая жительница Баргузинского района, которая созналась, что нашла банковскую карту возле магазина и отдала своему знакомому, чтобы он совершал по ней покупки. Материальный ущерб составил порядка 10 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.
Потерпевшая обнаружила пропажу банковской карты, когда ей на телефон начали приходить смс-уведомления о списании денежных средств в различных магазинах. Женщина сразу же обратилась в правоохранительные органы.
По системам видеонаблюдения правоохранители установили приметы подозреваемых в совершении преступления. В течение дня злоумышленница вместе со своим знакомым ходила по магазинам и кафе, тратя чужие деньги на алкоголь и еду.
Вскоре экипаж вневедомственной охраны Росгвардии обнаружил мужчину на улице возле очередного магазина и доставил его в отдел полиции для принятия правового решения. Мужчина рассказал, что карту ему дала его знакомая, и о том, что карта чужая, он не знал.
Вскоре была задержана ранее судимая жительница Баргузинского района, которая созналась, что нашла банковскую карту возле магазина и отдала своему знакомому, чтобы он совершал по ней покупки. Материальный ущерб составил порядка 10 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.
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