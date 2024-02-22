Полицейские Бурятии проверили соблюдение миграционного законодательства иностранными гражданами

Для противодействия нелегальной миграции в период с 7 по 12 февраля полицейские Бурятии провели оперативно-профилактическое мероприятие «Незаконник».В результате проведения мероприятий выявлено 72 административных правонарушения в сфере обеспечения режима пребывания (проживания) иностранных граждан или лиц без гражданства и осуществления ими трудовой деятельности на территории Российской Федерации.За незаконное нахождение на территории Российской Федерации по ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ полицейские привлекли к административной ответственности 23 лица, за незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации – 4 лица.Судебные органы Республики Бурятия по материалам приняли решения об административном выдворении 20 иностранных граждан за пределы Российской Федерации, из которых 12 лиц – поместили в Центр временного содержания иностранных граждан МВД по Республике Бурятия.Управлением по вопросам миграции МВД Бурятии приняты решения о неразрешении въезда в Российскую Федерацию в отношении трех иностранных граждан.В рамках ОПМ «Незаконник» особое внимание сотрудников полиции уделено выявлению адресов массовой постановки иностранных граждан на миграционный учет, имеющих признаки фиктивности. Выявлено 4 факта фиктивной постановки на учет иностранного гражданина в жилом помещении содержащих признаки преступлений, предусмотренных ст. 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации.Полиция Бурятии напоминает: информацию о нелегальных мигрантах и любых нарушениях миграционного законодательства можно сообщить по телефонам: 8 (3012) 55-95-66, 55-92-29.