Происшествия 22.02.2024 в 17:02

Полицейские Бурятии проверили соблюдение миграционного законодательства иностранными гражданами

20 иностранцев будут выдворены, еще 12 - помещены в Центр временного содержания
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Текст: Ольга Лазарева
Полицейские Бурятии проверили соблюдение миграционного законодательства иностранными гражданами
Для противодействия нелегальной миграции в период с 7 по 12 февраля полицейские Бурятии провели оперативно-профилактическое мероприятие «Незаконник».

В результате проведения мероприятий выявлено 72 административных правонарушения в сфере обеспечения режима пребывания (проживания) иностранных граждан или лиц без гражданства и осуществления ими трудовой деятельности на территории Российской Федерации.

За незаконное нахождение на территории Российской Федерации по ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ полицейские привлекли к административной ответственности 23 лица, за незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации – 4 лица.

Судебные органы Республики Бурятия по материалам приняли решения об административном выдворении 20 иностранных граждан за пределы Российской Федерации, из которых 12 лиц – поместили в Центр временного содержания иностранных граждан МВД по Республике Бурятия.

Управлением по вопросам миграции МВД Бурятии приняты решения о неразрешении въезда в Российскую Федерацию в отношении трех иностранных граждан.

В рамках ОПМ «Незаконник» особое внимание сотрудников полиции уделено выявлению адресов массовой постановки иностранных граждан на миграционный учет, имеющих признаки фиктивности. Выявлено 4 факта фиктивной постановки на учет иностранного гражданина в жилом помещении содержащих признаки преступлений, предусмотренных ст. 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Полиция Бурятии напоминает: информацию о нелегальных мигрантах и любых нарушениях миграционного законодательства можно сообщить по телефонам:  8 (3012) 55-95-66, 55-92-29.


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