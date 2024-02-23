Происшествия 23.02.2024 в 16:25

В районе Бурятии неизвестные подожгли чужой дом

Происшествие случилось ночью в селе Холтосон
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Текст: Евгения Гармаева
В районе Бурятии неизвестные подожгли чужой дом

Накануне в селе Холтосон Закаменского района огнеборцы потушили пожар. Как сообщают в группе «Закамна-инфо 24/7», сообщение о возгорании поступило ночью в 22:44. Пожарные прибыли спустя 12 минут, там полыхал нежилой дом. Вскоре огонь удалось ликвидировать.

Предварительная причина пожара – умышленный поджог. Ущерб и виновные устанавливаются.


Фото: Номер один

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огонь пожар закаменский район

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