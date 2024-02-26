Происшествия 26.02.2024 в 17:37

В Бурятии спасатели вызволили из квартиры больную пенсионерку

Женщину с признаками пневмонии передали врачам скорой
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии спасатели вызволили из квартиры больную пенсионерку
Днём 26 февраля в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу поступило сообщение от жителя Гусиноозерска. Мужчина рассказал, что в запертой изнутри квартире находится его 60-летняя родственница, которая проживает одна. Накануне днем пенсионерка жаловалась на плохое самочувствие, а сегодня родственники не смогли до неё дозвониться и достучаться.

«На место выехали спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы. В присутствии сотрудников полиции с помощью аварийно-спасательного инструмента они вскрыли дверь квартиры. В одной из комнат на кровати была обнаружена хозяйка жилища с признаками пневмонии. Спасатели транспортировали женщину в карету скорой помощи», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.

Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
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