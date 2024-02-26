В Бурятии спасатели вызволили из квартиры больную пенсионерку

Днём 26 февраля в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу поступило сообщение от жителя Гусиноозерска. Мужчина рассказал, что в запертой изнутри квартире находится его 60-летняя родственница, которая проживает одна. Накануне днем пенсионерка жаловалась на плохое самочувствие, а сегодня родственники не смогли до неё дозвониться и достучаться.«На место выехали спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы. В присутствии сотрудников полиции с помощью аварийно-спасательного инструмента они вскрыли дверь квартиры. В одной из комнат на кровати была обнаружена хозяйка жилища с признаками пневмонии. Спасатели транспортировали женщину в карету скорой помощи», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС