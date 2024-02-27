Происшествия 27.02.2024 в 14:44

Обожженный на пожаре житель Бурятии напугал соседскую семью с детьми

Хозяйка жилища с испугу вызвала правоохранителей
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Текст: Андрей Константинов
Обожженный на пожаре житель Бурятии напугал соседскую семью с детьми
Ночью в селе Петропавловка Джидинского района экипажу вневедомственной охраны поступило сообщение от женщины. Сельчанка рассказала, что к ней в окно стучится неизвестный мужчина, а она находится дома одна с детьми и боится выйти.

Прибыв на место, росгвардейцы обнаружили нетрезвого мужчину, находившегося в шоковом состоянии, с обожженными руками. Он рассказал, что в его доме, расположенном по соседству, произошел пожар.

«Сотрудники вневедомственной охраны зашли в дом, где горела кровать и занавески. Они вызвали пожарных и скорую, а сами приступили к ликвидации очага возгорания. Потушив пожар, правоохранители помогли погрузить пострадавшего мужчину в прибывшую карету скорой помощи. 61-летний местный житель с ожогами был госпитализирован в районную больницу», - рассказали в Росгвардии Бурятии.

Предварительной причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

Фото: Росгвардия Бурятии
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