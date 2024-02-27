В Бурятии убийца матери снова попал за решетку

Житель Бурятии, который в феврале 2017 года получил 8 лет колонии за убийство матери, снова оказался за решеткой. Как сообщили в Верховном суде Бурятии, в сентябре 2022 года осужденного досрочно выпустили на свободу. Неотбытую часть срока ему заменили на ограничение свободы. Мужчина был обязан не уходить из дома с 22 до 6 часов, а также раз в месяц являться на регистрацию в Уголовно-исправительную инспекцию. Для контроля на бывшего зэка надели электронный браслет.Гаджет показал, что уже спустя два дня после его установки мужчина отсутствовал дома ночью. За это ему вынесли предупреждение. Через 2 месяца ситуация повторилась, на этот раз к экс-зеку применили взыскание в виде официального предостережения. Но и после этого мужчина продолжил допускать нарушения порядка отбывания наказания, в том числе не являлся для регистрации в УИИ без уважительных причин.В итоге начальник уголовно-исполнительной инспекции ходатайствовал о возвращении осужденного в колонию строгого режима. Баргузинский районный суд его представление удовлетворил. Верховный суд Бурятии, куда осужденный обратился с жалобой, оставил решение райсуда без изменений.Фото: «Номер один»