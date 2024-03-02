В Бурятии лжесотрудник обманул женщину на миллион

В прокуратуре Республики Бурятия рассказали, что на территории нашего региона произошел очередной инцидент. Горожанке позвонил неизвестный и представился сотрудником «Госуслуг». Которым он на самом деле, естественно, не являлся.

«Со слов звонившего, чтобы защитить себя от злоумышленников, женщине необходимо было оформить кредиты и перевести деньги на безопасный счет. Его требования потерпевшая выполнила», - пояснили в прокуратуре.

Мошенник выстроил легенду, что якобы профиль женщины взломали настоящие аферисты. И всячески пытаются оформить на нее кредит. По указанию мошенника она оформила 4 кредита и перевела ему 1,3 млн рублей.Стоит отметить, что с начала этого года улан-удэнцы успели отдать мошенникам 65 млн рублей. Одна из распространённых схем мошенничества - взлом личного кабинета «Госуслуг». Человеку звонит мошенник и представляется оператором сотовой связи и сообщает, что необходимо продлить срок действия сим-карты или обновить паспортные данные. Для подтверждения действия просят продиктовать код-пароль, который приходит на телефон с портала «Госуслуг», мошенник вводит код-пароль и получает доступ к личному кабинету.





Фото: Номер один



