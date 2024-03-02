Происшествия 02.03.2024 в 11:33

В Бурятии лжесотрудник обманул женщину на миллион

По указанию мошенника горожанка оформила аж 4 кредита
A- A+
Текст: Макар Захаров
В Бурятии лжесотрудник обманул женщину на миллион

В прокуратуре Республики Бурятия рассказали, что на территории нашего региона произошел очередной инцидент. Горожанке позвонил неизвестный и представился сотрудником «Госуслуг». Которым он на самом деле, естественно, не являлся.

Мошенник выстроил легенду, что якобы профиль женщины взломали настоящие аферисты. И всячески пытаются оформить на нее кредит. По указанию мошенника она оформила 4 кредита и перевела ему 1,3 млн рублей.

«Со слов звонившего, чтобы защитить себя от злоумышленников, женщине необходимо было оформить кредиты и перевести деньги на безопасный счет. Его требования потерпевшая выполнила»,

- пояснили в прокуратуре.
Стоит отметить, что с начала этого года улан-удэнцы успели отдать мошенникам 65 млн рублей. Одна из распространённых схем мошенничества - взлом личного кабинета «Госуслуг». Человеку звонит мошенник и представляется оператором сотовой связи и сообщает, что необходимо продлить срок действия сим-карты или обновить паспортные данные. Для подтверждения действия просят продиктовать код-пароль, который приходит на телефон с портала «Госуслуг», мошенник вводит код-пароль и получает доступ к личному кабинету.


Фото: Номер один

Теги
мошенники телефон кредиты

Все новости

В Улан-Удэ проходит этнокультурный фестиваль
02.03.2024 в 12:58
В Бурятии скончался ветеран бурятского бокса
02.03.2024 в 12:51
В Бурятии стаи собак пугают людей
02.03.2024 в 12:32
В Бурятии лжесотрудник обманул женщину на миллион
02.03.2024 в 11:33
В Бурятии лжесотрудник обманул женщину на миллион
02.03.2024 в 11:33
В Бурятии произошел трагический случай
02.03.2024 в 11:04
В Бурятии ученые создали уникальную нейросеть
02.03.2024 в 08:00
В Бурятии фрукты стали дешевле томатов и огурцов
02.03.2024 в 07:00
Татьяна Думнова: «Послание президента - комплексная стратегия развития России до 2030 года»
01.03.2024 в 18:36
Жителей Бурятии напугала желтая вода
01.03.2024 в 17:57
ЗУРХАЙ
с 28 февраля по 5 марта

Читайте также
В Бурятии лжесотрудник обманул женщину на миллион
По указанию мошенника горожанка оформила аж 4 кредита
02.03.2024 в 11:33
В Бурятии произошел трагический случай
Грузовой поезд сбил насмерть маленького ребенка
02.03.2024 в 11:04
В ДТП на трассе в Бурятии пострадала женщина
Она не справилась с управлением и слетела с дороги
01.03.2024 в 17:27
В Бурятии молодой парень с особой жестокостью убил насильника своей девушки
Юноша напал на сельчанина и буквально искромсал его ножом
01.03.2024 в 16:14
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: [email protected]
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: [email protected]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru