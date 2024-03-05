Житель Улан-Удэ перерезал горло имениннику

Следственный комитет Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении 33-летнего жителя Улан-Удэ, обвиняемого в убийстве.Как сообщили в следственном ведомстве, 28 ноября 2023 года в течение дня обвиняемый распивал спиртное на улице Трубачеева в Улан-Удэ в квартире у приятеля в компании знакомых, отмечая день рождения одного из них. Позже, опьянев, он ушел в соседнюю комнату спать. Около полуночи, проснувшись, мужчина услышал, как на кухне во время разговора именинник нецензурно отзывается о нем. Подойдя к столу, обвиняемый внезапно схватил кухонный нож и нанес клинком несколько режущих ударов по шее говорившего. После этого он вернулся в комнату и вновь лег спать. От полученных ран потерпевший скончался на месте.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.Фото: «Номер один»