Происшествия 12.03.2024 в 16:59

Жительница Улан-Удэ, даже поговорив с полицией, все равно перевела аферистам 2,7 млн рублей

Ранее обманутая сама просвещала жителей, как не стать жертвой мошенников
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Текст: Евгения Гармаева
Жительница Улан-Удэ, даже поговорив с полицией, все равно перевела аферистам 2,7 млн рублей

Сумасшедшая история случилась с директором одного из образовательных учреждений Улан-Удэ. 7 марта ей в мессенджере поступило сообщение от, якобы, профильного руководителя в администрации Улан-Удэ. В нем говорилось, что будто сотрудниками образовательного учреждения, в том числе ею, интересуются в ФСБ. Будто они запросили характеристики на всех работников. Также псевдо-руководитель предупредила: с директором свяжется куратор от правоохранительного ведомства. 

«Позднее улан-удэнке, действительно, позвонил, по легенде, сотрудник ФСБ и обвинил её в связях с внешнеполитическим врагом. Женщина эту связь отрицала. Тогда он сообщил о том, что в деле замешаны мошенники, которые пытаются оформить на её имя кредиты. Чтобы не позволить им этого сделать, необходимо взять займы самой»,

- сообщают в МВД Бурятии.

Поверив аферистам, улан-удэнка под предлогом покупки автомобиля заключила кредитный договор на 1,2 миллиона рублей. Деньги почти в полном объеме она перечислила на номер указанной карты.

«Затем, сославшись на ту же причину, попыталась взять еще миллион кредитных средств в другом банке. Однако работники финансового учреждения, заподозрив неладное, стали отговаривать её от совершения банковской операции, а поскольку горожанка их не слушала, остановили выдачу уже одобренного кредита. О ситуации они сообщили сотрудникам оперативно-сыскного отдела УМВД России по г. Улан-Удэ, но даже прибывшим полицейским не сразу удалось убедить женщину в совершаемых в отношении неё мошеннических действиях»,

- сообщают полицейские.

Увы, это не помогло. После отъезда правоохранителей, руководитель образовательного учреждения все же продолжила общение с интернет-преступниками. По их указке оформила займ на миллион рублей в онлайн-режиме. Затем, обналичив средства, через банкомат зачислила на указанный счет.

«Когда на следующий день злоумышленники позвонили ей снова и объяснили, что для закрытия кредитов нужно подтвердить платежеспособность, переведя еще 537 тысяч рублей, она заняла деньги в долг у подруги и вместе с собственными сбережениями направила аферистам. Усомниться в своих действиях её заставил очередной звонок сотрудников полиции. Гражданка решила перепроверить информацию, полученную от, якобы, профильного руководителя в Администрации г. Улан-Удэ. Услышав в ответ, что та ей вовсе не писала, она поняла, что стала жертвой обмана»,

- рассказывают в полиции.

Удивительно, что потерпевшая сама несколько раз была участницей мероприятий полиции по профилактике телефонных и интернет-мошенничеств. Она же организовывала подобные беседы в образовательном учреждении. Тем не менее, доверившись, она под надуманным предлогом оформила займы в банках и перечислила деньги интернет-преступникам. И это – несмотря на убеждения со стороны банковских работников и правоохранителей.

По данному факту следствием возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.


Фото: Номер один

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мошенники телефонный терроризм

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